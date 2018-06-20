Счетная палата рассказала о нарушениях во время строительства двух станций петербургского метро

Информация о проведенной аудите доступна на сайте ведомства.

В петербургской счетной палате рассказали о нарушениях, которые были выявлены при строительстве новых станций метрополитена. Речь идет об объектах, которые сданы в эксплуатацию к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Отчет ведомства опубликован на сайте.

Согласно сведениям аудиторов, завышение стоимости работ достигло 233,2 миллионов рублей. В общей сумме на строительство ушло около 24 миллиардов рублей. Также эксперты не обошли и вопрос срыва сроков начала работ по созданию подземных станций и проведение мероприятий, не одобренных государственной экспертизой. В "Метрострое! отметили, что на сроки повлияло географическое расположение новых платформ подземки - намывной части Крестовского острова. Оба объекта возвели в спешке за 29 месяцев.

Отметим, что на момент проведения работ станции "Новокрестовская" и "Беговая" по документам проходили как "улица савушкина", поэтому именно так объекты и называются в документах КСП.

Ранее Piter.tv писал о том, что до 31 мая станут известны проекты, которые будут реализованы в 2019 году в рамках "Твоего бюджета".

Фото: Piter.tv