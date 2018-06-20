До 31 мая станут известны проекты, которые будут реализованы в 2019 году в рамках "Твоего бюджета"

Чиновники изучат возможность и стоимость реализации каждой заявки.

Петербургские специалисты проверят 106 проектов, поданные активистами города для разработки в рамках "Твоего бюджета-2019". На данный момент инициативы направлены на экспертизу. Комиссия изучит возможность реализации каждого предложения. В случае одобрения, на каждую программу выдадут средства из бюджета города.

Чиновники отмечают, что разработка проекта не должна превышать 15 миллионов рублей. О результатах экспертизы станет известно 31 мая. Лидерами по количеству предложений стали Красногвардейский и Московские районы. Местные жители подали по 20 заявок на участие. По 18 заявок предоставили жители Невского и Петроградского районов, 17 - поступило от Василеостровского и 13 - от Фрунзенского.

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Фото: Piter.tv