Жильцы дома на Тазаева платили за свет в пять раз больше нормы

Также УК начислила единовременную плату за электроэнергию в размере более шести тысяч рублей.

В Колпинском районе Петербурга Прокуратура обнаружила, то жильцы одного из домов переплачивают в пять раз за коммунальные услуги. Потребители отдавали управляющей компании "Северная корона-Холдинг" завышенную стоимость по ЖКУ. Единовременная выплата на общедомовые нужды по электроэнергии компания назначила колпинцам сумму в шесть тысяч рублей. Это в пять раз превышает норму, установленную правительством Санкт-Петербурга.

На данный момент в адрес УК вынесено представление о ликвидации нарушений. Жильцам будет произведен перерасчет.Также ответчику придется инициировать вопрос об оплате коммунальных услуг перед собственниками жилья.

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Фото: Piter.tv