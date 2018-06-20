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Жильцы дома на Тазаева платили за свет в пять раз больше нормы
Сегодня, 11:31
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lesjasap

Жильцы дома на Тазаева платили за свет в пять раз больше нормы

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Также УК начислила единовременную плату за электроэнергию в размере более шести тысяч рублей.

В Колпинском районе Петербурга Прокуратура обнаружила, то жильцы одного из домов переплачивают в пять раз за коммунальные услуги. Потребители отдавали управляющей компании "Северная корона-Холдинг"  завышенную стоимость по ЖКУ. Единовременная выплата на общедомовые нужды по электроэнергии компания назначила колпинцам сумму в шесть тысяч рублей. Это в пять раз превышает норму, установленную правительством Санкт-Петербурга.

На данный момент в адрес УК вынесено представление о ликвидации нарушений. Жильцам будет произведен перерасчет.Также ответчику придется инициировать вопрос об оплате коммунальных услуг перед собственниками жилья.

Ранее Piter.tv писал о том, что ВЦКП: интернет поглощает платежи.

Фото: Piter.tv

Теги: жку, прокуратура, улица тазаева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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