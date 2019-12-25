КСП Петербурга проверит 21 млрд рублей благоустройства

Контрольно-счетная палата начала аудит комитета по благоустройству. Проверка коснется расходов на содержание и развитие зеленых зон в 2024–2026 годах.

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга приступила к проверке комитета по благоустройству города. Аудиторы оценят эффективность использования более 21 миллиарда рублей, выделенных на содержание и развитие зеленых территорий в 2024–2026 годах.

Проверка затронет исполнение государственной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" в части городских парков и скверов. Инспекторы изучат деятельность подведомственных учреждений, в том числе организаций, отвечающих за Парк 300-летия, Екатерингофский парк и Курортный лесопарк. Также проверят структуры, занятые строительством производственных баз на Пулковском и Петергофском шоссе.

В КСП также проанализируют обращения горожан, публиковавшиеся в социальных сетях и СМИ. Чаще всего жители жалуются на несанкционированную торговлю и захламление парков. Для проверки этих сигналов ведомство запросило материалы у профильных государственных и муниципальных органов.

Ранее мы сообщили о том, что за год сбережения петербуржцев выросли на 1,1 трлн рублей.

Фото: Pxhere