КСП Петербурга запустила анонимный опрос о доступности информации по льготным лекарствам

Заполнение электронной анкеты занимает в среднем от пяти до десяти минут.

Контрольно-счетная палата (КСП) Петербурга проводит тематическое контрольное мероприятие и приглашает горожан оценить качество информирования о льготном лекарственном обеспечении.

Цель опроса – проверить эффективность работы цифровых подсистем "Льготное лекарственное обеспечение" и "Регистр отдельных категорий граждан". Жителям предлагают ответить на ряд вопросов, касающихся того, насколько легко им удается получать сведения о доступных препаратах. Заполнение электронной анкеты занимает в среднем от пяти до десяти минут.

Принять участие в исследовании можно дистанционно по ссылке.

Ранее мы сообщили о том, что КСП Петербурга проверит 21 млрд рублей благоустройства.

Фото: Piter.TV