Поставщики забирают обратно оставшуюся в "Семье" и "Spar" продукцию

Закрывающиеся магазины уже вернули товаров на сумму около миллиона рублей.

Компании, которые снабжали продукцией магазины "Семья", "Spar" и "Идея", забирают оставшиеся в маркетах товары обратно. Об этом сообщил "Росбалт".

Отмечается, что "Интерторг" позволил вывезти поставленную ранее продукцию, за которую сети не смогли расплатиться. На данный момент компания уже вернули своей продукции на миллион рублей. Также есть сведения, что владельцы опустевших магазинов создают новое юридическое лицо и призывают поставщиков к работе с новой компанией.

Не так давно стало известно, что "Интерторг" закроет около сотни магазинов из-за многомиллиардного долга. Еще в начале декабря петербуржцы начали замечать опустевшие полки и перебои с необходимыми продуктами. Петербургские магазины стали сокращать часы работы и закрываться насовсем. Перед закрытием оставшиеся в маркетах товары продаются с большими скидками.

Есть информация, что освободившиеся площади могут занять продуктовые сети "Семишагофф" и "Реалъ".

Ранее "Полушка" и "Лайм" ушли с рынка.

Фото: Puter.TV