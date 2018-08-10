"Интерторг" закроет до 100 магазинов из-за долга в 3 млрд

На имущество компании претендуют петербургские и федеральные торговые сети.

Торговый дом "Интерторг" выставит на продажу два здания. Об этом сообщила "Фонтанка.ру". Сделка по объектам может достигнуть одного миллиарда рублей. Однако компании этого не хватит, чтобы рассчитаться с долгами.

Напомним, что на начало октября 2019 года "Интерторг" владел 249 магазинами "Семья", восьми супермаркетами "Идея", 184 супермаркетами и 11 гипермаркетами Spar, которым компания занимается по франчайзингу. К 12 декабря "Интерторг" завершит первый этап реструктуризации. К этому времени закроется 36 "Семей". Большинство из них находится в Петербурге (20 магазинов), еще 10 - в Ленобласти, 3 - в Карелии и 3 в Мурманской области.

Сейчас на собственность "Интерторга" претендуют сети "Реаль" и "Семишагофф". Каждое из петербургских предприятий готово забрать себе по 50 торговых точек. Сделки еще не закрыты. Интерес к собственности проявляют федеральные ритейлеры - "Дикси" и "Верный". Однако "Интерторг" официально не объявлял о расторжении договора аренды. На данный момент компания вывозит товар из помещений и прекращает платежи. Торговое оборудование продается. Закрывается и фабрика-кухня на Софийской улице, которая обеспечивала сеть Spar кулинарной продукцией. "Интерторг" продолжает сокращать сотрудников и внештатный персонал.

Ранее Piter.tv писал о том, что ТД "Интерторг" задолжал Heineken десятки миллионов рублей.

Фото: Piter.tv

