В Петербурге задержали экс-совладельца сети магазинов Spar

Вместе с ним под стражу взяли юриста и финансового директора ТД "Интерторг".

В среду, 10 марта, в Петербурге задержали бывшего совладельца компании ООО "ТД Интерторг" (сети магазинов Spar и "Народная семья") Аллахверди Абдулаева, который находился в федеральном розыске. Вместе с ним под стражу взяли еще двух топ-менеджеров компании: юриста и финансового директора. Об этом пишет РБК.

Уголовное дело в отношении задержанных возбудили в декабре прошлого года. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, представители ООО "ТД Интерторг" похитили 8,65 млрд рублей. Сотрудники предоставили банку отчетные документы за период с 2015 по 2018 гг. В них содержалась недостоверная информация о доходах и финансовом состоянии компании.

Накануне задержаний в квартирах подозреваемых прошли обыски.

Фото: Piter.TV