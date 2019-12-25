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Владелец Spar в Петербурге начал торги имуществом
Сегодня, 12:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Владелец Spar в Петербурге начал торги имуществом

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В том числе продается специализированная техника, автомобили, торгово-складское, компьютерное оборудование.

Компания-ретейлер ООО "ТД Интерторг", развивающая сети Spar и "Народная 7Я семьЯ" в Петербурге и Ленобласти, начала торги имуществом в рамках процедуры банкротства. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Лоты общей стоимостью более 420 млн рублей размещены на портале "Федресурс". В том числе продается специализированная техника, автомобили, торгово-складское, компьютерное оборудование.

По мнению специалистов, некоторые позиции могут быть реализованы уже на первых торгах. Результаты будут подведены уже 1 июля.

В апреле стало известно, что в Петербурге закрылся еще один магазин Eurospar.

Фото: Piter.tv

Теги: spar, торги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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