Первый магазин Eurospar был закрыт в Петроградском районе, он поработал всего пару месяцев.

На прошлой неделе в Петербурге закрылся еще один магазин Eurospar, который располагался в ЖК "Новая Охта". Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Данную торговую сеть в Петербурге развивал ретейлер из Нижнего Новгорода ООО "СПАР Миддл Волга". Первый магазин был открыт два года назад, за это время сеть разрослась до девяти точек. Первый магазин Eurospar был закрыт в Петроградском районе, он поработал всего пару месяцев.

Место в "Новой Охте", мог бы занять X5 Group ("Перекресток", "Пятёрочка", "Карусель"). Однако ФАС не разрешает компании открывать новые точки в Северной столице из-за достижения порога 25% рынка.

Ранее в Петербурге открылись первые два даркстора от известной торговой сети.

Фото: Piter.tv