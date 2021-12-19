В Петербурге открылись первые два даркстора от известной торговой сети

Объекты обрабатывают заказы собственных и партнёрских онлайн-проектов компании.

Торговая сеть "Магнит" запустила в Петербурге свои первые два даркстора, из которых будет осуществляться экспресс-доставка продуктов в районе одного часа. По данным "Делового Петербурга", данные даркосторы смогут обслуживать Московский, Фрунзенский и Невский районы.

Средняя площадь одной точки составляет более 400 м2. Объекты обрабатывают заказы собственных и партнёрских онлайн-проектов компании.

В компании уже есть несколько точек в Москве. Там отмечают, что средний чек на 20% выше чека при онлайн-заказе из физических магазинов. Так как дарксторы делают более привлекательное предложение. В ассортименте у одного даркстора около 7 тысяч позиций.

Ранее стало известно, что в Петербурге магазины заменяют дефицитный импорт российскими аналогами. Уже к концу марта у сетей появилось много новых предложений не только от российских компаний, но и от производителей из стран СНГ. Поэтому дефицита продовольствия не предвидится.

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