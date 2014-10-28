В Петербурге магазины заменяют дефицитный импорт российскими аналогами

Независимый консультант по продвижению продовольственных товаров в торговые сети Михаил Лачугин отметил, что уже к концу марта у сетей появилось много новых предложений не только от российских компаний, но и от производителей из стран СНГ.

Петербуржцы начали обращать внимание на то, что в некоторых магазинах не удается найти определенные продукты. Однако представители торговых сетей утверждают, что в Петербурге дефицита продовольствия пока не наблюдается. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

В пресс-службе "Магнита" рассказали, что в сети не фиксируют заметного изменения ассортимента. С российскими производителями и так работали плотно, а теперь ориентируются на них ещё активнее.

Во "ВкусВилле" сообщили, что на данный момент больше 87% продуктов, представленных в магазинах сети, производятся в России.

Независимый консультант по продвижению продовольственных товаров в торговые сети Михаил Лачугин отметил, что уже к концу марта у сетей появилось много новых предложений не только от российских компаний, но и от производителей из стран СНГ. Поэтому дефицита продовольствия не предвидится.

Однако, по словам эксперта, в премиальных магазинах ассортимент может сократиться примерно в 2 раза.

Ранее стало известно, что весной ожидается дефицит запчастей для велосипедов.

Фото: Piter.tv