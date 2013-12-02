Весной ожидается дефицит запчастей для велосипедов

Эксперты "ВелоДрайва" ожидают, что будут большие проблемы с поставками деталей японской фирмы Shimano.

В Петербурге ожидается дефицит запчастей к велосипедам. Об этом рассказала пресс-секретарь франчайзинговой сети "ВелоДрайв" Ольга Мордвина-Щодро в беседе с "Невскими новостями".

По словам Мордвиной-Щодро, с ремонтом двухколесного транспорта тянуть нельзя. Они ожидают, что будут большие проблемы с поставками деталей японской фирмы Shimano. Это основной поставщик качественного навесного оборудования – тормозных ручек, переключателей передач. Она добавила, что особо остро вопрос нехватки деталей может возникнуть перед основными клиентами ремонтных мастерских – курьерских компаний.

Ольга Мордвина-Щодро добавила, что в условиях исчезновения импортных велосипедов петербуржцы постепенно переходят на белорусские велосипеды Aist. При этом сезон еще не начался, поэтому прогноз спроса на комплектующие еще впереди.

Помимо проблем с логистикой не стоит особо рассчитывать и на поставки из Китая: велосипеды могут закончиться в российских торговых точках уже в середине мая.

Фото: Piter.tv

