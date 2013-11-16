В мае могут закончиться запасы велосипедов в Петербурге

На российском рынке могут закончиться запасы велосипедов иностранных брендов. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщает "РБК Петербург" со ссылкой на экспертов.
Это произойдет из-за сложностей с логистикой, а также отказом зарубежных производителей поставлять товар в Россию. Так, с марта новые модели велосипедов не поставляют в страну.
На сегодняшний день дистрибьюторы продают имеющиеся на складах запасы. По мнению экспертов, через два месяца продажи могут прекратиться. Частично спасти ситуацию могут велосипеды отечественных и белорусских марок.
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Фото: Piter.tv
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