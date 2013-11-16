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В мае могут закончиться запасы велосипедов в Петербурге
Сегодня, 21:51
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В мае могут закончиться запасы велосипедов в Петербурге

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По мнению экспертов, через два месяца продажи могут прекратиться.

На российском рынке могут закончиться запасы велосипедов иностранных брендов. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщает "РБК Петербург" со ссылкой на экспертов. 

Это произойдет из-за сложностей с логистикой, а также отказом зарубежных производителей поставлять товар в Россию. Так, с марта новые модели велосипедов не поставляют в страну. 

На сегодняшний день дистрибьюторы продают имеющиеся на складах запасы. По мнению экспертов, через два месяца продажи могут прекратиться. Частично спасти ситуацию могут велосипеды отечественных и белорусских марок. 

Ранее мы писали, что из-за снегопада в Петербурге приостановили работу сервисы аренды электросамокатов. Катание по льду может быть опасно.

Фото: Piter.tv 

Теги: велосипеды, запасы, зарубежные, поставка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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