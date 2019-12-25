Электросамокаты убрали с улиц Петербурга на время непогоды

Катание по льду может быть опасно.

Электросамокаты убрали на время непогоды в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Ранее в ведомстве предупреждали, что такая мера возможна при осадках и гололеде. Весной к работе вернулись как минимум три кикшеринговых компании — Whoosh, Urent и Molnia. Вероятность неблагоприятного исхода во время катания на средстве индивидуальной мобильности в такую погоду возрастает в разы.

После нормализации погоды электросамокаты вернутся.

Напомним, что комитет подписал соглашение с кикшеринговыми компаниями. Они обязуются согласовывать количество СИМ в городе.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха