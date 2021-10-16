В Петербурге запретили оставлять электросамокаты ближе 15 м от остановок

В документе обозначили места для снижения скорости или запрета проезда. Также предусматривается запрет на парковку устройств на газонах и в иных местах, где создаются препятствия для пешеходов и транспорта.

В Петербурге будет запрещено парковать самокат ближе 15 метров от остановок и вестибюлей метро. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту со ссылкой на соглашение с рядом кикшеринговых компаний.

Так, соглашения заключены с компаниями Urent и Whoosh. Также предусматривается запрет на парковку устройств на газонах и в иных местах, где создаются препятствия для пешеходов и транспорта.

Отметим, что в документе обозначили места для снижения скорости или запрета проезда. В городе действует система "медленных зон": в местах плотного пешеходного трафика, а также в парках и скверах без велодорожек скорость будет снижаться до 15 километров в час. На остальной территории разрешается разгоняться до 20 километров в час.

Добавим, что компании будут согласовывать с комитетом количество самокатов, предложенных к прокату.

Ранее мы писали, что сервис проката электросамокатов Whoosh возобновляет работу в Петербурге. В особо заснеженных и скользких зонах катание запрещено.

Фото: Piter.tv

