Сервис проката электросамокатов Whoosh возобновляет работу в Петербурге

В особо заснеженных и скользких зонах катание запрещено.

В Петербург после зимнего сезона вернулись электросамокаты компании Whoosh. Комитет по транспорту подписал соглашение с организацией. В документе закреплены правила движения и парковки.

Средства индивидуальной мобильности нельзя оставлять ближе 15 метров от остановок общественного транспорта, вестибюлей метро, а также на газонах, зеленых насаждениях и других местах, где они могут помешать движению пешеходов и транспортных средств.

В некоторых зонах движение будет запрещено, например, на Дворцовой площади, Исаакиевской площади, Сенатской площадях, Невском проспекте, Малой Морской и Большой Конюшенной улицах. Где-то скорость движения составит не более 15 км/ч - на площади Восстания, Садовой, улице Пестеля, Итальянской и других. Обычная скорость движения составляет не более 20 км/ч.

Новое соглашение нацелено на то, чтобы поведение самокатчиков на дороге стало предсказуемым даже в отсутствие юридического статуса в ПДД. Дмитрий Ваньчков, заместитель председателя комитета по транспорту.

При ухудшении погодных условий, например, при снегопаде и гололеде, самокаты вновь могут убрать. Там, где сейчас много снега и льда, движение пока запрещено. В приложении эти зоны помечены красным, и при въезде самокаты перестают реагировать на рычаг газа.

Фото: Piter.tv