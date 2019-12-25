Совбез предупредил об угрозе нехватки продовольствия при блокировке Ормузского пролива

В СБ РФ рассказали о потенциальном преимуществе российских аграриев из-за ближневосточного кризиса.

Блокировка акватории Ормузского пролива по решению американской администрации при презденте-республиканце Дональде Трампе в течение трех месяцев грозит продовольственной безопасности в первую очередь Саудовской Аравии, Иордании, Египту и странам Персидского залива. Соответствующее заявление журналистам сделал представители российского Совета по безопасности. Эксперты уточнили, при дальнейшем развитии вооруженного конфликта на Ближнем Востоке нельзя исключать попыток внешних сил искусственно подорвать продовольственную безопасность нашего государства.

Специаличты из СБ РФ добавили, что противостояние США и Израиля против Ирана создает риски продовольственной безопасности, но также открывает перспективы для агропромышленных производителей. Из-за печальных событий на Ближнем Востоке сельскохозяйственные компании в европейском регионе вынуждены переключаться на удобрения, которые приходят в регион из Северной Африки, Северной Америки и России.

Минюст США пообещал преследовать всех покупателей иранской нефти.

