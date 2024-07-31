В Петербурге предложили ввести лицензирование для доставки еды и продуктов

В городском парламенте обсуждают контроль качества в сфере доставки заказов.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга рассмотрели инициативу о введении лицензирования для деятельности в сфере доставки готовых блюд и продуктов питания. С таким предложением выступил депутат Андрей Рябоконь.

По словам парламентария, в адресной работе с жителями не раз поступали жалобы на курьеров, которые нарушали санитарные правила. В частности, горожане сообщали, что видели, как еда выпадала из сумок на землю, после чего курьеры возвращали её обратно грязными руками и продолжали доставку.

Депутат отметил, что подобные случаи могут угрожать здоровью потребителей, особенно на фоне сообщений о росте инфекционных заболеваний. Он подчеркнул, что при заказе доставки клиент уверен в продавце, но не имеет информации о человеке, который фактически транспортирует продукты.

По мнению Рябоконя, введение лицензирования позволит усилить контроль за сферой доставки и повысить уровень доверия граждан к этому сегменту рынка.

Фото: freepik.com