Бывшего финансового директора сети Spar отправили под домашний арест

Женщина сможет выйти из дома в радиусе 500 метров.

В четверг, 11 марта, петербургский суд избрал меру пресечения бывшему финансовому директору сети магазинов Spar Марианне Левинтовой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Напомним, Левинтова обвиняется в миллиардных хищениях. Сама сеть Spar признана банкротом. Подсудимая была против избранной меры, несмотря на то, что суд разрешил гулять два часа до обеда на расстоянии полкилометра от её дома.

Следствие предполагает, что в январе 2018 года подали в банк ложные сведения и взяли кредит, зная, что не смогут его выплатить, присвоив себе таким образом не менее 8 миллиардов рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали экс-совладельца сети магазинов Spar.

Фото: Piter.TV