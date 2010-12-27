ТД "Интерторг" задолжал Heineken десятки миллионов рублей

Ретейлер не выполняет контрактные обязательства по договору и задерживает выплаты.

Российский филиал компании Heineken готовит иск к крупной петербургской сети ТД "Интерторг". Известно, что ретейлер задолжал поставщику десятки миллионов рублей. Об этом пишут "Невские новости".

Летом 2019 года представители Heineken пошли на встречу ТД "Интерторг" и разработали схему дальнейшего сотрудничества с компанией-ретейлером. Сеть, состоящая из 300 крупных магазинов, обещала продолжить развиваться и оптимизировать нерентабельные точки. Однако за это время ничего не изменилось. Петербургская сеть не выполняет контрактные обязательства по договору и задерживает выплаты поставщику.

В Heineken отметили, что развитие не входит в планы сети. Поэтому поставщик намерен обратиться в суд, взыскать с ретейлера долги и приостановить с ним отношения.

Ранее мы писали о петербурженке, которой пришлось выплатить долг в 80 тысяч рублей, чтобы улететь во Францию.

Фото: Piter.TV