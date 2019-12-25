Бренд Jeland вывел на рынок кроссовер J7

На российском рынке начались продажи нового кроссовера Jeland J7. Модель предлагается в двух комплектациях с передним и полным приводом.

Российский бренд Jeland объявил о начале продаж нового среднеразмерного кроссовера J7. Автомобиль уже доступен покупателям в комплектациях "Комфорт" и "Престиж" с передним или полным приводом.

Модель предлагается в черном, белом и серо голубом цветах кузова. В зависимости от версии автомобиль оснащается 1,6 литровым турбированным двигателем мощностью 150 или 186 л. с. В паре с мотором работает 7 ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.

В базовое оснащение вошли светодиодная оптика, 18 дюймовые колесные диски, мультимедийная система с вертикальным 13,2 дюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат контроль, а также полный зимний пакет.

Версия "Престиж" дополнительно получила панорамную крышу, вентиляцию передних сидений, систему кругового обзора 540 градусов и расширенный комплекс электронных помощников водителя, включая адаптивный круиз контроль и систему удержания автомобиля в полосе. Для полноприводных модификаций предусмотрена интеллектуальная система управления с 7 режимами движения.

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Фото: пресс-служба "АГР"