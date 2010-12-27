Чтобы улететь во Францию, петербурженке пришлось выплатить долг в 80 тысяч рублей

Она задолжала жилищно-коммунальным службам.

Пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Петербургу сообщила, что 27-летняя петербурженка задолжала жилищно-коммунальным службам 80 тысяч рублей.

Стало известно, что женщина живет во Франции, поэтому не волновалась долгами. Но недавно она приехала в Петербург навестить отца и обратно выехать уже не смогла.

Дело в том, что взыскать какое-либо имущество за долги не представилось возможным, так как у женщины его не имелось. В связи с этим, было принято решение об ограничении выезда за пределы России.

Когда девушка собиралась лететь домой, ей пришлось вернуться из аэропорта, чтоб закрыть долги и получить возможность вернуться домой.

Ранее на Piter.TV: лжеполицейский украл у петербургской пенсионерки 300 тысяч рублей.

Фото: Pixabay