Лжеполицейский украл у петербургской пенсионерки 300 тысяч рублей

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Невском районе Петербурга разыскивают мужчину, который притворился сотрудником ДПС и украл деньги у пенсионерки, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Заявление в полицию поступило 29 ноября от женщины 1937 года рождения. Пенсионерка сообщила, что неизвестный мужчина завладел ее деньгами в размере 300 тысяч рублей.

Описывая подробности инцидента, женщина рассказала, что ей позвонил молодой по голосу человек и представился сотрудником ДПС. Он уверил пенсионерку, что ее дочь сбила насмерть ребенка и предложил заплатить внушительную сумму, которая якобы замнет это дело и снимет уголовную ответственность с водителя.

Полицейские разыскивают злоумышленника. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Pixabay