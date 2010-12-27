  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лжеполицейский украл у петербургской пенсионерки 300 тысяч рублей
Сегодня, 15:03
112
EvaRaskol

Лжеполицейский украл у петербургской пенсионерки 300 тысяч рублей

0 0

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Невском районе Петербурга разыскивают мужчину, который притворился сотрудником ДПС и украл деньги у пенсионерки, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Заявление в полицию поступило 29 ноября от женщины 1937 года рождения. Пенсионерка сообщила, что неизвестный мужчина завладел ее деньгами в размере 300 тысяч рублей.

Описывая подробности инцидента, женщина рассказала, что ей позвонил молодой по голосу человек и представился сотрудником ДПС. Он уверил пенсионерку, что ее дочь сбила насмерть ребенка и предложил заплатить внушительную сумму, которая якобы замнет это дело и снимет уголовную ответственность с водителя.

Полицейские разыскивают злоумышленника. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: в Петродворцовом районе мужчина ограбил кондуктора трамвая.

Фото: Pixabay 

Теги: полицейские, преступление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии