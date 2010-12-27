В Петродворцовом районе мужчина ограбил кондуктора трамвая

Розыском злоумышленника занимается полиция.

В Петродворцовом районе Петербурга неизвестный мужчина напал на кондуктора трамвая, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в поселке Стрельна 29 ноября около 20:20. На трамвайном кольце у дома № 56/6 по Санкт-Петербургскому шоссе неизвестный злоумышленник распылил в лицо кондуктора химический состав из порошкового огнетушителя. После этого мужчина отобрал у 67-летней женщины сумку, где находилось 2900 рублей выручки, 1300 рублей личных денежных средств и тремя проездными билетами, и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Полицейскими предпринимаются все необходимые меры, направленные на розыск и задержание злоумышленника.

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