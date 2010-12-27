В Кировском районе Петербурга ищут напавшего на магазин мужчину

Грабитель угрожал продавцу пистолетом, но деньги так и не забрал.

Полиция Кировского района Петербурга разыскивает мужчину, который напал на магазин. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщается, что заявление о разбойном нападении поступило от женщины-продавца 29 ноября около 18:12. Речь идет о магазине на проспекте Стачек.

Женщина утверждает, что неизвестный мужчина в маске "угрожал предметом, похожим на пистолет, требовал деньги и разбил витрину". Продавец отметила, что злоумышленник скрылся, так и не взяв деньги.

По факту произошедшего проводится проверка. Подозреваемого разыскивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Pixabay