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В Кировском районе Петербурга ищут напавшего на магазин мужчину
Сегодня, 9:45
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EvaRaskol

В Кировском районе Петербурга ищут напавшего на магазин мужчину

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Грабитель угрожал продавцу пистолетом, но деньги так и не забрал.

Полиция Кировского района Петербурга разыскивает мужчину, который напал на магазин. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Сообщается, что заявление о разбойном нападении поступило от женщины-продавца 29 ноября около 18:12. Речь идет о магазине на проспекте Стачек.

Женщина утверждает, что неизвестный мужчина в маске "угрожал предметом, похожим на пистолет, требовал деньги и разбил витрину". Продавец отметила, что злоумышленник скрылся, так и не взяв деньги.

По факту произошедшего проводится проверка. Подозреваемого разыскивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: трех петербуржцев обвиняют в афере с элитной недвижимостью.

Фото: Pixabay 

Теги: кража, преступление, разбой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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