Трех петербуржцев обвиняют в афере с элитной недвижимостью

Им грозит до 10 лет лишения свободы.

В Петербурге завершено расследование уголовного дела об афере с элитной недвижимостью в престижном районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе следствия установлено, что в декабре 2015 года мужчина и двое его друзей осуществили незаконную сделку купли-продажи элитной квартиры в 200 квадратных метров на Васильевском острове. Собственником недвижимости являлся родной брат одного из обвиняемых, находящийся в тот момент в СИЗО за незаконный оборот наркотиков.

Схема злоумышленников предполагала четкое распределение ролей: брат собственника квартиры выступал хозяином помещения и приводил потенциальных покупателей в жилье, второй из соучастников играл покупателя и подписывал от своего имени заведомо незаконный договор купли-продажи, а третий тем временем занимался сопровождением сделок и поиском новых покупателей для перепродажи недвижимости.

Подставной хозяин квартиры получил поддельный паспорт на имя родного брата, но с фотографией своего знакомого. Этот знакомый не был в курсе преступной схемы, но подписывал документы в качестве продавца квартиры в Многофункциональном центре. После этого всю документацию для регистрации передали в региональное Управление Росреестра.

Право собственности на элитное жилье перешло к злоумышленникам в марте 2016 года. Обвиняемые продали квартиру реальному покупателю более чем за 13 миллионов рублей.

Через несколько месяцев члены группы внесли залог за реального собственника недвижимости, и он вышел из СИЗО. Вернувшись, он через судебные органы истребовал у нового владельца свою квартиру в связи с недействительностью сделки, совершенной от его имени.

На Васильевском острове были задержаны трое мужчин в возрасте от 46 до 47 лет, ранее не судимые. Их обвинили в мошенничестве. Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу. В отношении троих злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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