Полиция ищет поджигателей иномарки с Канареечной улицы

Машина разгорелась в ночи. Огонь уничтожил моторный отсек и часть салона.

В ночь с четверга на пятницу 29 ноября на Васильевском острове "подгорела" иномарка, сообщило ГУ МЧС по Петербургу. Пожарные получили сообщение о полыхающем "Субару" на Канареечной улице в час ночи, на место выдвинулись спасатели.

Как выяснилось, в автомобиле выгорели моторный отсек и часть салона. С огнем девять пожарных справились за 40 минут. О пострадавших не сообщалось.

К утру районные полицейские выяснили, что машина разгорелась не из-за технических неисправностей, а благодаря чьим-то злым намерениям. По информации ГУ МВД по городу и области, "Субару" подожгли трое неизвестных. Сейчас полиция ведет розыск поджигателей.

Фото: Piter.TV