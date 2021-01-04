Перед судом предстанет петербуржец, поджегший Audi на Лабораторной улице

Молодому человеку вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего горожанина. Ему вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога), сообщили в надзорном ведомстве 28 ноября.

Следствие утверждает, что 11 июня фигурант на открытой стоянке машин за домом 17 по улице Лабораторной проник в салон автомобиля Audi 200. Молодой человек распылил струю баллончика с краской на водительское сидение и поджег ее. Так, салон выгорел, пришлось вызывать пожарных. Стоимость восстановительного ремонта составила около 80 тыс. рублей.

Петербуржец вину признал и пояснил, что совершил поджог по глупости, ему вдруг захотелось это сделать. Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Калининский районный суд города.

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Фото: Piter.TV