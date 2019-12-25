Задержан поджигатель бытовки в Лисьем Носу

С октября мужчина находился в федеральном розыске за неуплату алиментов.

Полицейские задержали поджигателя бытовки в Лисьем Носу, которого разыскивали за неуплату алиментов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Приморского района в ночь на 20 ноября поступила информация о том, что неизвестный поджег бытовки на участке около дома по Дубовому переулку. Ущерб владельцем оценен в 200 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).

А вечером 27 ноября на улице Генерала Хрулева задержали подозреваемого в этом преступлении: им оказался 28-летний житель Ярославской области. Ранее мужчину судили, а с октября он находился в федеральном розыске за неуплату алиментов.

Ранее мы рассказывали о том, что на Кингисеппском шоссе клиент салона "Питер-Лада" залил машины горючим.

Фото: Piter.TV