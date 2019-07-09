Видео: автомобиль врезался в витрину магазина "Семья" в Петербурге

Ночью 9 июля два автомобиля столкнулись на перекрестке Среднего проспекта и 1-й линии Васильевского острова. В результате один из них въехал в витрину магазина "Семья". Об этом сообщили пользователи социальных сетей.
Информации о пострадавших не поступало. На месте работали сотрудники пожарной безопасности, скорая помощь и полицейские. Магазин временно закрыли.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге два автомобиля столкнулись на Октябрьской набережной.
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