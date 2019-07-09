Видео: в Петербурге два автомобиля столкнулись на Октябрьской набережной

Из-за происшествия возникла пробка.

В социальных сетях сообщили о ДТП на Октябрьской набережной Петербурга. На снятых кадрах видно, что в нем пострадали два автомобиля.

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и пожарные службы. В результате в обе стороны движения возникла пробка.

Пользователи сообщили, что на данный момент движение уже восстановлено. На разделительной полосе огородили осколки, которые отлетели от автомобилей при столкновении.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на Выборгском шоссе у КамАЗа загорелось колесо.

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