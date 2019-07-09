Видео: на Выборгском шоссе у КамАЗа загорелось колесо

Водители пытались самостоятельно потушить огонь.

На Выборгском шоссе у КамАЗа загорелось колесо. Водители пытались потушить возгорание своими силами. Об этом очевидцы сообщили в группе ДТП и ЧП.

Автовладельцы утром засняли момент возгорания колеса КамАЗа, тушить огонь пытались огнетушителями, однако, возгорания все равно было сильным. На момент съемки пожарных на месте не было.

Один из пользователей заметил, что КамАЗ последние 30 километров ехал с задымлением, но ничего упорно не замечал. Это и привело к данному итогу.

Также 9 июля на ЗСД полностью сгорел автокран "КАТО".

Фото и видео: ВК/ ДТП и ЧП