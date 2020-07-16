Жители Литейного округа отстояли двор в борьбе с "EuroSPAR"

Проблема решилась благодаря местным активистам, которые опубликовали пост в социальной сети Литейного округа

Полгода жители дома№ 2/12 на Фурштатской улице борются с магазином "EuroSPAR". Торговая точка принимала товар не только днем, но и ночью, нарушая закон о тишине и мешая жителям спать. Согласно СанПину погрузочные работы со стороны двора жилого дома запрещены.

Была ночная разгрузка, она начиналась полчетвертого и до пяти утра. Стоял грохот такой, что просто невозможно было спать. Плюс огромнейшая помойка: грязь, крысы. Надежда, местная жительница

Также EuroSPAR утилизировал твердые бытовые отходы вместе с пищевым мусором, что является нарушением. К концу дня во дворе появлялась огромная свалка, которая отпугивала клиентов и посетителей других магазинов.

Весь мусор, который складывался сюда, складывался большими горками, и ветер потом раздувал все по двору. Рабочие тоже не аккуратно мусор вывозят – продукты вываливаются, потом сметана валяется, размазанная по асфальту. Иван Пархоменко, администратор салона красоты

Жители неоднократно обращались в магазин с просьбой проводить погрузку и разгрузку товаров на стороны Фурштатской улиц.

На контакт директор магазина пошла, мы общались. Обещали принять меры, но почему-то никаких действий вообще не совершалось. Получается, что жители для этого магазина – вообще никто. Константин, местный житель

Проблема решилась благодаря местным активистам, которые опубликовали пост в социальной сети Литейного округа. На него обратили внимание сотрудники ЖКС-1 Центрального района и обязали EuroSPAR прислушаться к мнению жителей.

Если бы "SPAR" знал о том, что здесь есть совет дома, старший по подъездам, они бы никогда так себя не вели. Жители сказали, что они только вчера первую ночь нормально спали. Это же недопустимо. Илона Ханина, актвист Центрального района

Сегодня EuroSPAR на Литейном проспекте работает, соответствуя правилам, без вреда для окружающих.

Видео, фото: Piter.TV, архив жителей