Жителей дома на Кирочной улице кусают блохи, которые завелись в затопленном подвале.

Доходный дом Екимова на Кирочной улице разрушается и кишит блохами. Лепнина на историческом доме осыпается, ремонт в парадной не проводился десятки лет. Здание представляет культурную ценность: в некоторых квартирах сохранились печи и люстры XX века. Жители жалуются и на лифты, которые из-за сырости в подвалах ржавеют и приходят в негодность.

Затопленный подвал, видимо, прорвало канализацию, все затопило, это не один год так стоит. Везде грязь, мухи и блохи. Вообще-то дом хороший, крепкий, хотелось бы, чтобы он еще подольше постоял. Нина Васильевна, жительница дома Екимова



Блохи стали важнейшей проблемой жителей, насекомые прыгают на ноги из подвала и кусаются. В июне КГИОП включил дом Екимова в список объектов культурного наследия регионального значения. Жители надеются, что это ускорит капитальный ремонт и поможет сохранить историческое здание.

Фото и видео: Piter.TV