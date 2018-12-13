Владелец "Полушки" и "Лайма" закрывает магазины и уходит с рынка

Эксперты связывают падение ПД с неправильным позиционированием, а также более слабым по сравнению с конкурентами оборудованием.

Холдинг "Продовольственная биржа", владеющий сетями магазинов "Полушка", "Лайм" и "Всенародный", уходит с рынка. Как сообщает "Коммерасант", компания не выдержала конкуренции с федеральными ретйелерами.

По информации издания, в начале июня холдинг закроет все магазины сети и передаст помещения в аренду X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") и "Магниту". Также сообщается, что интерес купить несколько точек ПД проявляет сеть "Реалъ" и ТД "Интерторг" (сеть Spar и "Народная семья").

Проблемы холдинга стали заметны в начале этого года, когда он продал почти половину своих точек в связи с нерентабельностью. В 2018 году выручка компании, входившей в десятку крупнейших ритейлеров Петербурга, сократилась с 18,6 до 13 млрд рублей. Эксперты связывают падение ПД с неправильным позиционированием, а также более слабым по сравнению с конкурентами оборудованием. Они отметили, что подобные трудности наблюдаются и в региональных ретейлорах, что вероятнее всего также приведет к их уходу с рынка.

ПД также предстоит решить проблемы с рядом судебных исков. Всего на компанию поступила более 130 исковвых заявлений на сумму почти 300 млн рублей.

Фото: социальные сети