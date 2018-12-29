Сети магазинов "Полушка" и "Лайм" уходят из Петербурга

Их место займут оставшиеся ритейлеры.

Компания "Продовольственная биржа" планирует уйти с петербургского рынка. Если это произойдет, Северная столица лишится таких торговых сетей как "Полушка" и "Лайм". Отметим, что помещения холдинга могут получить оставшиеся ритейлеры.

Известно, что на данный момент покупкой магазинов интересуются владельцы "Семьи" и Spar, а также руководство "Пятерочки", "Перекрестка" и "Карусели". В общей сложности по городу размещено около 70 точек "Полушек" и 26 заведений под логотипом "Лайма".

Добавим, что официального комментария относительно данной ситуации представители холдинга не предоставили.

Фото: Piter.tv