В Петербурге открыли новую сеть дискаунтеров

Цены в дискаунтере будут в среднем на 15 процентов ниже, чем в обычных магазинах "Магнит" у дома.

В Петербурге торговая сеть "Магнит" 27 июля открыла новый дискаунтер "Моя цена". В городе уже работают четыре магазина, еще три магазина – в Ленобласти. Эксперты считают, что формат магазинов сниженных цен является самым перспективным для развития на фоне непростой экономической ситуации. Об этом сообщает "РБК-Петербург".

Так, новый магазин открылся на Кушелевской дороге. По словам руководителя по внешним коммуникациям и связям с государственными органами региона Северо-Запад "Магнит" Полины Бородиной, его ассортимент в основном сформирован из товаров "первой цены" и продукции под собственными торговыми марками. При этом среднее число товарных позиций не превысит 2 тыс. единиц складского учета.

Она добавила, что цены в дискаунтере будут в среднем на 15 процентов ниже, чем в обычных магазинах "Магнит" у дома.

Ранее мы писали, что в Ленинградской области сотрудники полиции выявили нарколабораторию. На месте был задержан 35-летний петербуржец, который с ноября 2021 года устроился в качестве "химика" в интернет-магазин. За свои труды злоумышленник получал 60 тысяч рублей за 1 килограмм готового продукта.

Фото: Piter.tv