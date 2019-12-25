"Магнит" уберет с прилавков напиток "Алое вера" из-за обнаруженного ацетона

Ранее поступили сообщения о том, что в партии напитка выявлено опасное вещество.

"Магнит" в течение нескольких часов уберет с прилавков всю продукцию от поставщика, отправившего в торговую сеть партию напитка "Алое вера" с содержанием там ацетона. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделились представители пресс-службы компании. Известно, что сейчас товар блокируют во всех точках сети для того, чтобы полностью исключить вероятность покупки опасного для здоровья потребителей продукта.

Мы прямо сейчас снимаем с реализации всю продукцию данного поставщика, в том числе "Алое вера", блокируем продажу данной позиции на кассах во всех магазинах "Магнит", чтобы полностью исключить вероятность ее покупки. Эта продукция исчезнет с прилавков в течение нескольких часов. сообщение от "Магнита"

Напомним, что Telegram-канал Mash уведомил подписчиков о том, что в четырех бутылках напитка "Алоэ вера" обнаружен ацетон. Такую угрозу выявили сотрудники торговой точки в Москве, когда вскрыли всю партию напитка. В пресс-службе "Магнита" специалисты добавили, что в ближайшее время будут организованы лабораторные исследования и анализ продукции на предмет соответствия всем необходимым требованиям и нормам качества в России. С поставщиком сохраняется тесный контакт на предмет изучения всех обстоятельств произошедшего.

