Овощи борщевого набора подешевели в торговых сетях на 28% в декабре 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

В ведомстве подчеркнули, что в целом социально значимые продукты "первой цены" стали доступнее за год на 9,3%. Всего зафиксировано снижение цен в 16 из 25 товарных категорий. Сильнее всего по итогам 2025-го подешевели рис (-41%), белокочанная капуста (-38%), картофель (-31%), репчатый лук (-25%) и поваренная соль (-24%). Также упали цены на свеклу (-22%), морковь (-19,7%) и куриные яйца (-16,9%).

Кроме того, средняя наценка торговых сетей на социально значимые товары в декабре прошлого года составила 3%. С "отрицательной наценкой" продавались товары в 7 из 25 категорий.

