Стало известно, как изменятся цены на продукты в январе

Особенно ощутимо подорожание затронет определённые категории товаров и услуг, поскольку перечень продукции, облагаемой льготной ставкой НДС, претерпел сокращения.

Повышение базового размера налога на добавленную стоимость (НДС) на 2% с начала текущего года повлечёт за собой рост розничных цен в среднем на 1,7–2% в ближайшие полгода, прогнозируют эксперты, сообщает spb.aif.ru.

Особенно ощутимо подорожание затронет определённые категории товаров и услуг, поскольку перечень продукции, облагаемой льготной ставкой НДС, претерпел сокращения. Например, молочная продукция с растительным составом, ранее облагаемая налогом по ставке 10%, теперь будет обложена полной ставкой в 22%.

Ещё одним фактором увеличения цен станет введение дополнительного экологического сбора, взимаемого производителями за утилизацию упаковочных материалов. Это неизбежно скажется на стоимости таких популярных товаров, как минеральная вода, соки, консервы, закуски вроде чипсов и конфет.

Предусмотрено также повышение акциза на сахаросодержащие безалкогольные напитки на 10% — с 10 до 11 рублей за литр, что сделает дороже лимонады, энергетики и прочие подобные напитки. Также стоит ожидать роста цен на продукцию алкогольной индустрии, включая сидр, медовуху, пиво и крепкие спиртные напитки.

Однако наряду с ожидаемым повышением цен ряд товаров может стать дешевле. Эксперт потребительского рынка Александр Анфиногенов полагает, что яйца, мясо птицы и свинина могут оказаться дешевле в ближайшее время. Такое явление вполне естественно и вызвано соотношением спроса и предложения, пояснил специалист.

Ранее мы сообщили о том, что кассовые сборы в кинотеатрах Петербурга выросли почти на 70% с начала года.

Фото: Piter.TV