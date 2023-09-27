Торговые сети отрицают указания следить за покупателями огнеопасной продукции

Ретейлеры не получали распоряжений о контроле продаж опасных товаров.

Представители розничных сетей рассказали "ДП", что им не поступали официальные указания передавать сведения в правоохранительные органы о покупках газовых баллонов, жидкостей для розжига и других "огнеопасных товаров", если такие покупки совершают пенсионеры или несовершеннолетние.

Ранее "Фонтанка" сообщила, что торговые сети Невского района Петербурга получили письмо с рекомендацией "обеспечить незамедлительное информирование" о подобных фактах. В публикации было отмечено, что инициатива якобы связана с "ростом числа диверсий, поджогов, совершённых на объектах социальной инфраструктуры и в местах массового пребывания людей".

По данным издания, письмо 5 декабря разослал отдел потребительского рынка администрации Невского района. "ДП" направил официальный запрос в ведомство для подтверждения подлинности документа.

Представители крупных торговых компаний заявили, что о подобных требованиях не слышали. В "Ленте" сообщили, что уведомлений не получали. Генеральный директор и совладелец торгового дома "РеалЪ" Александр Мышинский отметил, что ему неизвестно о таких указаниях, но допустил, что письмо могло быть адресовано конкретному магазину в Невском районе.

В "О"Кей" и X5 Group сообщили, что проверяют информацию. Эксперты потребительского рынка заявили, что впервые слышат о подобных инициативах и затрудняются оценить их правомерность, если такие требования действительно существуют.

Фото: Piter.TV