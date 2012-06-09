Опасные салаты оливье нашли на прилавках петербургских магазинов

Оказалось, что в большинстве исследуемых образцов присутствуют потенциально опасные микроорганизмы.

С приближением новогодних праздников многие жители Петербурга стремятся приобрести готовые блюда, чтобы упростить подготовку к празднику. Тем не менее, недавняя проверка, проведенная организацией "Общественный контроль", показала неприятную статистику: из двенадцати проанализированных готовых оливье, купленных в супермаркетах Петербурга, только одна партия прошла проверку на безопасность.

Оказалось, что в большинстве исследуемых образцов присутствуют потенциально опасные микроорганизмы. Например, в салате "Оливье" бренда "Великоросс", приобретенном в магазине "Реалъ", найдены бактерии группы кишечной палочки и превышено допустимое содержание микробов.

Эта торговая марка уже имела претензии к качеству продукции в прошлом году. Аналогичные проблемы выявлены и в продуктах других известных сетевых магазинов, таких как "ВкусВилл", где наиболее дорогой экземпляр за 1080 рублей за кг также содержал бактерии Escherichia coli, и магазин "Магнит", предлагающий товар от бренда "М Кухня".

Фото: Pxhere