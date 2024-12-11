Отмечается, что противоправная деятельность велась с октября 2018 года.

В Брянске лжепредставители торговой сети стали фигурантами уголовного дела о преступном сообществе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, злоумышленники предлагали гражданам создать собственный бизнес с высоким доходом. От них требовали вступительный взнос от 180 тысяч рублей, однако после получения денег клиентам не оказывали обещанной помощи. Отмечается, что противоправная деятельность велась с октября 2018 года.

На данный момент всего задержано 15 участников мошеннической финансовой пирамиды. Злоумышленники похитили у 75 человек около 15 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что в Коломне задержали подозреваемых в поджоге релейных шкафов.

Видео: УМВД по Брянской области