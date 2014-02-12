В Ленинградской области сотрудники полиции выявили нарколабораторию

На месте был задержан 35-летний петербуржец, который с ноября 2021 года устроился в качестве "химика" в интернет-магазин. За свои труды злоумышленник получал 60 тысяч рублей за 1 килограмм готового продукта.

Сотрудниками уголовного розыска питерского Главка в деревне Сосницы Волосовского района Ленинградская область, на территории земельного участка с частным домом и хозяйственными постройками обнаружена подпольная лаборатория. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ходе проведения обыска было изъято пластиковое ведро и две емкости с мефедроном, общая масса составила более 500 граммов. Также, изъято около 400 литров химических реактивов и прекурсоров (23 канистры объемом 20 литров), 3 ящика с бромом и иные приспособления для производства запрещенного вещества.

На месте был задержан 35-летний петербуржец, который с ноября 2021 года устроился в качестве "химика" в интернет-магазин. За свои труды злоумышленник получал 60 тысяч рублей за 1 килограмм готового продукта. Прекурсоры и химические реактивы для производства он получал от магазина посредством "тайников-закладок". Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге полицейские ликвидировали разветвленную сеть наркоторговцев.

Фото: Piter.tv