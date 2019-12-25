Они торговали наркотиками в 19 городах России.

В Петербурге полицейские ликвидировали разветвленную сеть наркоторговцев. Через интернет-магазин наркодилеры торговали наркотиками в 19 регионах России. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В ходе операции были задержаны 11 участников организованной группы: 57-летний лидер, 29-летний организатор интернет-магазина, 50-летняя бухгалтер, 27-летний житель Кингисеппа, отвечавший за логистику, двое "фермеров", выращивающих коноплю, 34-летний оператор интернет-магазина и четверо закладчиков оптовых партий наркотиков.

Полицейские провели обыски по местам проживания участников группы и изъяли около 20 килограммов различных наркотиков, большое количество приготовленных "закладок", а также четыре автомобиля. В дальнейшем были изъяты 738 "закладок".

Полицией установлена причастность данной организованной группы к 126 наркопреступлениям.

Ранее стало известно, что петербуржцы в съемной квартире на Васильевском острове вырастили 63 куста конопли.

Фото: Piter.tv