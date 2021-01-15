Петербуржцы в съемной квартире на Васильевском острове вырастили 63 куста конопли

Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.

Петербуржцы обвиняются в культивировании конопли в съемной квартире на Васильевском острове. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины и женщины. По версии следствия, обвиняемые в арендованной четырехкомнатной квартире на Васильевском острове посадили и выращивали коноплю. Женщина поливала, пропалывала почву. Таким образом злоумышленники вырастили 63 куста наркосодержащего растения.

Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в поселке Кобринское местный житель сделал плантацию конопли в квартире.

Фото: Piter.tv