Петербуржцы в съемной квартире на Васильевском острове вырастили 63 куста конопли

Петербуржцы обвиняются в культивировании конопли в съемной квартире на Васильевском острове. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины и женщины. По версии следствия, обвиняемые в арендованной четырехкомнатной квартире на Васильевском острове посадили и выращивали коноплю. Женщина поливала, пропалывала почву. Таким образом злоумышленники вырастили 63 куста наркосодержащего растения.
Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее в поселке Кобринское местный житель сделал плантацию конопли в квартире.
Фото: Piter.tv
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