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В Петербурге откроют торговую сеть с только отечественными продуктами
Сегодня, 21:14
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В Петербурге откроют торговую сеть с только отечественными продуктами

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В магазинах будут продаваться только отечественные продукты, сделанные по ГОСТу.

В Петербурге планируют открыть торговую сеть "ГОСТ", где будут продавать товары только отечественного производства. Проект предпринимателя Антона Георгиева презентуют на выставке World food в Москве 20 сентября.

Как написал Георгиев в соцсети "Вконтакте", в магазинах будут продаваться только отечественные продукты, сделанные по ГОСТу. Он добавил, что "основная идея в том, чтобы предложить продукцию лучшего качества по конкурентным ценам". 

Предприниматель утверждает, что производители товаров, ставшие партнерами, получат собственную сеть магазинов и стабильный сбыт. В следующем году в Петербург хотят открыть 20 магазинов. 

Фото: Piter.tv

Теги: гост, отечественная продукция, торговая сеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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