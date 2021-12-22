В Петербурге откроют торговую сеть с только отечественными продуктами

В магазинах будут продаваться только отечественные продукты, сделанные по ГОСТу.

В Петербурге планируют открыть торговую сеть "ГОСТ", где будут продавать товары только отечественного производства. Проект предпринимателя Антона Георгиева презентуют на выставке World food в Москве 20 сентября.

Как написал Георгиев в соцсети "Вконтакте", в магазинах будут продаваться только отечественные продукты, сделанные по ГОСТу. Он добавил, что "основная идея в том, чтобы предложить продукцию лучшего качества по конкурентным ценам".

Предприниматель утверждает, что производители товаров, ставшие партнерами, получат собственную сеть магазинов и стабильный сбыт. В следующем году в Петербург хотят открыть 20 магазинов.

Фото: Piter.tv