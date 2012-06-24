В МВД и Росстандарте готовят новый ГОСТ. который начнет действовать с 2022 года.

Дорожные камеры смогут фиксировать опасное вождение. Об этом рассказали журналисты "Коммерсанта". Издание узнало о том, что аппаратура по фото- и видеофиксации в автоматическом режиме будет выписывать автолюбителям штрафы. Новый ГОСт подготавливается специалистами из МВД и Росстандартом. Документ планируется к утверждению в следующем году.

Чиновники уточнили, что основная сложность заключается в размытом определении такого понятия как "опасное вождение". В связи с этим до появления более четких формулировок, пока что штрафы водителям приходить не будут. В обновленном ГОСТЕ будет дана расшифровка термина "превышение средней скорости движения".

Напомним, что в 2021 году термин был упразднен. Ранее автовладельцы жаловались на то, что данный штраф является незаконным, так как ПДД не содержат понятия "средняя скорость". В новом российском стандарте будут уточнены условия вынесения штрафов по правонарушению.

В ноябре петербургские фоторадары зафиксировали около 750 тысяч нарушений ПДД.

Фото: Piter.tv

