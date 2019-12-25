В ноябре петербургские фоторадары зафиксировали около 750 тысяч нарушений ПДД

С начала года в Петербурге зафиксировали более 7,2 млн нарушений правил дорожного движения.

В Петербурге в ноябре комплексы фотовидеофиксации зафиксировали около 750 тысяч нарушений правил дорожного движения – на 30% меньше, чем в октябре и сентябре. В 99% случаев водители превышали скорость. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

Также, согласно статистике ГИБДД, с января по сентябрь в городе зафиксировали 3 699 ДТП с пострадавшими – на 5,3% ниже прошлогодних показателей. В авариях погибли 145 человек – на 9,9% меньше, чем в прошлом году.

С начала года в Петербурге зафиксировали более 7,2 млн нарушений правил дорожного движения. В прошлом году их было чуть более 4,6 млн.

Ранее Смольный опубликовал адреса работы передвижных фоторадаров по 5 декабря.

Фото: Piter.TV