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В ноябре петербургские фоторадары зафиксировали около 750 тысяч нарушений ПДД
Сегодня, 11:07
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В ноябре петербургские фоторадары зафиксировали около 750 тысяч нарушений ПДД

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С начала года в Петербурге зафиксировали более 7,2 млн нарушений правил дорожного движения.

В Петербурге в ноябре комплексы фотовидеофиксации зафиксировали около 750 тысяч нарушений правил дорожного движения – на 30% меньше, чем в октябре и сентябре. В 99% случаев водители превышали скорость. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи. 

Также, согласно статистике ГИБДД, с января по сентябрь в городе зафиксировали 3 699 ДТП с пострадавшими – на 5,3% ниже прошлогодних показателей. В авариях погибли 145 человек – на 9,9% меньше, чем в прошлом году. 

С начала года в Петербурге зафиксировали более 7,2 млн нарушений правил дорожного движения. В прошлом году их было чуть более 4,6 млн. 

Ранее Смольный опубликовал адреса работы передвижных фоторадаров по 5 декабря.

Фото: Piter.TV

Теги: комплексы фотовидеофиксации, нарушения пдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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